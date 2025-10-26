Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 26 октября 2025Бывший СССР

Кличко назвал тяжелым положение Украины перед зимой

Виталий Кличко назвал тяжелым положение Украины перед зимой
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты. Более того, из-за постоянных перебоев в подаче энергии и роста цен заводы в стране могут закрыться.

Ранее The New York Times писал, что этой зимой домохозяйства на Украине рискуют остаться без достаточного отопления, а фабрики могут закрыться из-за перебоев с электричеством и роста цен. По данным издания, сложности могут возникнуть из-за повреждений газовых объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсека НАТО высмеяли после слов Путина о «Буревестнике»

    У признанного годным украинца случился приступ в ТЦК

    «Локомотив» потерял очки в матче РПЛ с «Акроном»

    Пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку

    В Госдуме высказались об увольнении учителей за фото в соцсетях

    Сразу 16 сотрудников ТЦК и полиции стали участниками принудительной мобилизации украинца

    Китай проявил непреклонность на торговых переговорах с США

    На концерте российского певца произошла массовая драка

    В России высказались о желании Трампа урегулировать все конфликты в мире

    Мужчина нашел огромный клад древнеримских монет и скрывал его восемь лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости