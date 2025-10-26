Виталий Кличко назвал тяжелым положение Украины перед зимой

Мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты. Более того, из-за постоянных перебоев в подаче энергии и роста цен заводы в стране могут закрыться.

Ранее The New York Times писал, что этой зимой домохозяйства на Украине рискуют остаться без достаточного отопления, а фабрики могут закрыться из-за перебоев с электричеством и роста цен. По данным издания, сложности могут возникнуть из-за повреждений газовых объектов.