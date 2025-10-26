Мир
01:25, 26 октября 2025Мир

Украинцам предрекли трудности с отоплением этой зимой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Этой зимой домохозяйства на Украине рискуют остаться без достаточного отопления, а фабрики могут закрыться из-за перебоев с электричеством и роста цен. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, сложности могут возникнуть из-за повреждений газовых объектов. Как уточнили журналисты, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — заявил мэр Киева Виталий Кличко. Специалисты опасаются, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного отопления.

Кроме того, ситуация грозит закрытием фабрик. По данным издания, Киев пытается импортировать как можно больше газа до наступления холодов. Ожидается, что Украина получит около 4 миллиардов кубометров газа на сумму около 2 миллиарда долларов.

Ранее отопительный сезон на Украине оказался под угрозой срыва.

