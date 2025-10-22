В Раде предсказали отмену отопительного сезона на Украине

Нардеп Бондарь: Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва

Из-за нехватки газа отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва. Отмену подачи центрального отопления в украинских домах предсказал депутат Верховной Рады Бондарь, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Что энергетика, что добыча газа, что отопительный сезон весь будет под очень большим знаком вопроса в государстве», — заявил парламентарий.

Он добавил, что украинские власти были не готовы к проблемам с энергетикой и не закупили необходимое количество газа.

Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан предсказал отключение в стране зимой всех коммунальных услуг. По его словам, украинским властям следовало сосредоточиться на противовоздушной обороне и не делать вид, что Украина хорошо подготовились к зиме.