07:25, 26 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности популярного осенью вида фотосессий

Биолог Ноздрина предупредила, что фотосессия в листве может вызвать пневмонию
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Фотосессии в осенней листве могут иметь опасные последствия, а именно аллергию, дерматит и даже пневмонию, рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина. Своим предупреждением специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«В октябре с деревьев опадают последние листья, которые поражают своими яркими осенними красками. Листовые ковры часто привлекают любителей уличных фотосессий, которые не догадываются о том, что в листьях могут развиваться плесневые грибы и другие микроорганизмы, способные вызвать аллергию, пневмонию, дерматит и конъюнктивит», — сообщила Ноздрина.

Биолог отметила, что опавшие листья — это по сути тот же компост, в котором собирается пыль, грязь, шерсть животных и отходы их жизнедеятельности.

«Если на листьях черные точки — это значит, что было достаточно влажно, потом встало солнышко и создались условия для того, чтобы грибок хорошо развивался и размножался. Появление таких черных точек свидетельствует о том, что поверхность листьев заражена спорами гриба», — добавила эксперт.

Однозначно не стоит ложиться на землю для создания эффектных фотографий: это чревато заражением гельминтами и простудой, если земля уже холодная. Особенно рискуют люди с ослабленным иммунитетом на фоне хронических, онкологических или недавно перенесенных острых заболеваний

Татьяна Ноздринадоцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

По словам Ноздриной, лучше либо фотографироваться на фоне осенних пейзажей, либо самостоятельно сорвать красивые желтые и красные листья.

«Если вы берете в руки листву, обязательно потом тщательно вымойте рук, промойте глаза и нос», — заключила биолог.

Ранее врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова предупредила, что в холодное время года повышается риск резкого и опасного повышения артериального давления. Врач отметила, что главной опасностью осенне-зимнего периода считаются респираторные вирусные заболевания, при этом многие забывают, что холодная погода увеличивает риск гипертонического криза.

    Все новости