18:28, 23 октября 2025Забота о себе

Россиян предупредили о неочевидной опасности холодной погоды

Кардиолог Паукова: На холоде рефлекторно сужаются сосуды и повышается давление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В холодное время года повышается риск резкого и опасного повышения артериального давления. Об этом предупредила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что главной опасностью осенне-зимнего периода считаются респираторные вирусные заболевания, при этом многие забывают, что холодная погода увеличивает риск гипертонического криза. «На фоне холода происходит активация симпатического отдела нервной системы, который выбрасывает в кровь норадреналин и адреналин. Эти вещества могут приводить к повышению давления и учащению пульса», — рассказала кардиолог.

Помимо этого при понижении температуры рефлекторно сужаются кровеносные сосуды, что также ведет к повышению давления. Еще одним фактором Паукова назвала выработку на холоде особого вещества под названием ренин. Оно запускает каскад реакций, ведущий к сужению сосудов, задержке жидкости в организме и росту артериального давления.

Кроме того, по словам врача, зимой и осенью люди чаще едят соленую и жирную пищу, а также меньше двигаются. Кардиолог подчеркнула, что оба этих фактора провоцируют повышение давления.

Для профилактики врач посоветовала избегать переохлаждения, одеваться по погоде, сбалансированно питаться, а также быть физически активными и соблюдать рекомендации врачей.

Ранее кардиолог Виджай Кунадиан рассказал, как снизить риск гипертонии. По его словам, от скачков артериального давления спасут капуста кимчи, кефир и отказ от курения.

