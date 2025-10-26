Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:38, 26 октября 2025Россия

Россиянин избил 11-летнюю девочку на улице острым предметом

В Омске россиянин избил незнакомую 11-летнюю девочку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Омске россиянин избил незнакомую 11-летнюю девочку острым предметом прямо на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О случившемся рассказала мать пострадавшей. Инцидент произошел 23 октября, когда девочка шла домой из школы искусств. Неизвестный мужчина подошел к ней и спросил, где находится магазин. Когда ребенок указал направление, злоумышленник начал бить ее.

На лице и руках девочки остались царапины. Мужчина скрылся, его все еще не нашли. Семья ребенка написала заявление в полицию.

Ранее в Ульяновской области задержали 45-летнего местного жителя, жестоко избившего 42-летнюю жену. Потерпевшая поссорилась с супругом на почве ревности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали призывы к прекращению огня на Украине

    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске

    Во Франции назвали два варианта исхода конфликта на Украине

    В Турции произошло землетрясение

    В Ирландии прокомментировали успехи ВС России

    Лавров заявил о признании Россией независимости Украины

    Россиянин избил 11-летнюю девочку на улице острым предметом

    «Реал» обыграл «Барселону» в «Эль-класико» и упрочил лидерство в чемпионате Испании

    Разлив воды из Белгородского водохранилища после удара ВСУ попал на видео

    Толпа подростков напала на россиянина возле магазина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости