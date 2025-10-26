Россиянин избил 11-летнюю девочку на улице острым предметом

В Омске россиянин избил незнакомую 11-летнюю девочку

В Омске россиянин избил незнакомую 11-летнюю девочку острым предметом прямо на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О случившемся рассказала мать пострадавшей. Инцидент произошел 23 октября, когда девочка шла домой из школы искусств. Неизвестный мужчина подошел к ней и спросил, где находится магазин. Когда ребенок указал направление, злоумышленник начал бить ее.

На лице и руках девочки остались царапины. Мужчина скрылся, его все еще не нашли. Семья ребенка написала заявление в полицию.

