12:36, 26 октября 2025Путешествия

Россиянка описала одну особенность Еревана фразой «после Москвы я от этого отвыкла»

Алина Черненко

Фото: Whatafoto / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала в столице Армении Ереване и рассказала об удививших ее особенностях города. Впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации обратила внимание, что местные жители много курят. «На улице, в очереди, просто идя по тротуару. После Москвы (да и других городов) я от этого отвыкла, поэтому первое время даже растерялась. Ну и иногда было прям неприятно стоять на светофорах в толпе курящих людей», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница встретила в Ереване много «Мерседесов», преимущественно черного цвета. Она отметила, что при этом их состояние никак не связано с возрастом автомобиля.

Лисейкиной бросилось в глаза и большое количество кофейных автоматов в городе. Они стоят у остановок, магазинов, на парковках и возле жилых домов, и люди ими активно пользуются.

Кроме того, россиянка назвала столицу Армении обманчивым городом. «Сначала кажется, что это город открыток — аккуратные фасады, здания из розового туфа, ухоженные улицы. Но стоит свернуть во двор — и ты оказываешься в другом Ереване. Кто-то сушит белье, кто-то чинит велосипед, кто-то жарит мясо с картошкой. Все тихо и по-домашнему», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что в Армении ее «приняли как родную». По словам россиянки, администраторы в местных отелях общаются с постояльцами как с друзьями и искренне интересуются их делами.

