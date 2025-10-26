Считавшиеся безобидными акулы-собаки растерзали мужчину

В Израиле зафиксировали первый случай нападения акул, считавшихся неопасными

У побережья Израиля мужчину, занимавшегося нырянием с маской, растерзала стая акул, которые до сих пор считались безобидными для человека. Об этом сообщает научный журнал Ethology.

В апреле 2025 года 40-летний ныряльщик Барак Цах стал жертвой стаи темных акул (Carcharhinus obscurus), также известных как белоперые акулы, сумеречные акулы или темные акулы-собаки. Традиционно этот вид считался неопасным для людей. Однако ученые установили, что случившееся стало первым задокументированным доказательством возможной агрессии с их стороны. Морские биологи использовали для анализа нападения сохранившиеся фрагменты останков Цаха.

Исследователи предположили, что нетипичное поведение хищников, достигающих четырех метров в длину во взрослом возрасте, могло быть спровоцировано экологическими проблемами и многолетней практикой подкармливания со стороны местных жителей. «Конкуренция за доступ к пищевым ресурсам подавила обычное поведение вида», — отметили специалисты, добавив, что наиболее эффективным решением проблемы было бы «исключение попрошайничества» путем законодательного запрета на кормление акул. Инцидент развивался по сценарию «укусов по соположению»: первый укус, вероятно, был рефлекторным и связанным с попыткой выпросить еду, а последующие уже являлись результатом так называемой пищевой лихорадки, или акульего безумия.

Уникальность случая и в том, что нападение было зафиксировано на камеру. Цах пытался оттолкнуть хищников моноподом от своей камеры GoPro, но его утянуло на глубину. Свидетели на пляже в Хадэре слышали его крики о помощи перед тем, как вода окрасилась в красный цвет. Ученые заключили, что привыкшие к подкормке акулы в условиях возросшей конкуренции могли проявить агрессию из-за отсутствия ожидаемого угощения, что впоследствии переросло в стайный охотничий инстинкт.

