Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки атаки беспилотника на Москву

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на российскую столицу. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что средства ПВО 26 октября перехватили и уничтожили над российскими регионами 22 БПЛА за четыре часа. Уточняется, что над Белгородской областью сбили 19 БПЛА. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью, один дрон был сбит над территорией Московского региона.

С 11:00 до 16:00 по московскому времени 26 октября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотников над тремя регионами страны.