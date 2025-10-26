Тактаров дал совет брату Нурмагомедова после победы на турнире UFC

Олег Тактаров посоветовал Умару Нурмагомедову учить английский язык

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров дал совет Умару Нурмагомедову, троюродному брату бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, после его победы над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению бывшего спортсмена, россиянину надо развивать мозг и учить английский язык. «Рекомендую купить видеомагнитофон с кассетой "Лицо со шрамом". Поможет ему выучить английский. А то эту речь слушать уже невозможно», — заявил Тактаров.

Нурмагомедов победил Баутисту в субботу, 25 октября. Поединок продлился три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов провел 20 боев в карьере. Он одержал 19 побед и потерпел одно поражение.