Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:17, 26 октября 2025Спорт

Тактаров дал совет брату Нурмагомедова после победы на турнире UFC

Олег Тактаров посоветовал Умару Нурмагомедову учить английский язык
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров дал совет Умару Нурмагомедову, троюродному брату бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, после его победы над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению бывшего спортсмена, россиянину надо развивать мозг и учить английский язык. «Рекомендую купить видеомагнитофон с кассетой "Лицо со шрамом". Поможет ему выучить английский. А то эту речь слушать уже невозможно», — заявил Тактаров.

Нурмагомедов победил Баутисту в субботу, 25 октября. Поединок продлился три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов провел 20 боев в карьере. Он одержал 19 побед и потерпел одно поражение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой 2025 года

    Конгрессвумен Луна прокомментировала результаты встречи с Дмитриевым

    В России анонсировали встречу депутатов Госдумы с конгрессменами из США

    Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

    В Польше назвали преимущество России перед Западом

    Врач посоветовала несколько помогающих лучше спать продуктов для ужина

    Подтвердились слухи о романе Кэти Перри с известным политиком

    Обсуждение строительства тоннеля между Россией и США продолжится

    В российском городе жильцы дома пожаловались на запах «элитных духов»

    Выбор Путиным формы одежды для встречи с Герасимовым объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости