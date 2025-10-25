Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире UFC

Боец MMA Умар Нурмагомедов победил Баутисту на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321. Статистика доступна на сайте организации.

Поединок продлился три раунда. Он завершился победой троюродного брата бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

В последнем поединке Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Титульный бой завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. На его счету 19 побед в поединках по правилам ММА.