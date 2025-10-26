Россия
19:36, 26 октября 2025

Толпа подростков напала на россиянина возле магазина

В Петербурге толпа подростков избила мужчину возле магазина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Санкт-Петербурге толпа подростков возле магазина избила мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, на Думской улице Петербурга в магазине между компанией подростков и мужчиной произошел словесный конфликт. Вскоре он перерос в драку, которая переместилась на улицу. Более десяти молодых людей избивали мужчину.

Очевидцы происшествия взвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали некоторых участников драки, остальным же удалось скрыться. У двоих разбиты носы и имеются повреждения челюсти.

Ранее сообщалось, что на концерте российского певца произошла массовая драка.

