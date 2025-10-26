Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 26 октября 2025Мир

Трамп объявил о новых торговых союзах США в Азии

Трамп: США заключит торговые соглашения с Японией, Камбоджей и Южной Кореей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vincent Thian / Reuters

США подпишут серию торговых соглашений с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — от Камбоджи до Японии и Южной Кореи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщают РИА Новости.

По словам американского лидера, его визит направлен на укрепление дружеских отношений, углубление торговых связей и развитие сотрудничества в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта и критически важных минералов. Трамп подчеркнул, что США стремятся к более устойчивому партнерству со странами региона, которое будет способствовать стабильности, безопасности и процветанию в Азии.

Ранее в рамках саммита премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в урегулировании конфликта с Таиландом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о возможностях «Буревестника» по обходу ПВО

    Трамп объявил о новых торговых союзах США в Азии

    Сотрудник отеля в Египте назвал россиянок самыми красивыми женщинами

    Путин высказался о продолжении СВО

    Трамп заявил о любви к остановке войн

    Цены на аренду жилья в столице обновили максимум

    Путин предупредил о попытках противника прорвать блокаду на двух направлениях

    В Пакистане пригрозили войной Афганистану

    Отец Илона Маска сравнил НХЛ и КХЛ

    Путин в военной форме приехал на пункт управления СВО и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости