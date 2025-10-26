Трамп объявил о новых торговых союзах США в Азии

Трамп: США заключит торговые соглашения с Японией, Камбоджей и Южной Кореей

США подпишут серию торговых соглашений с ключевыми партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — от Камбоджи до Японии и Южной Кореи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, сообщают РИА Новости.

По словам американского лидера, его визит направлен на укрепление дружеских отношений, углубление торговых связей и развитие сотрудничества в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта и критически важных минералов. Трамп подчеркнул, что США стремятся к более устойчивому партнерству со странами региона, которое будет способствовать стабильности, безопасности и процветанию в Азии.

Ранее в рамках саммита премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в урегулировании конфликта с Таиландом.