09:25, 26 октября 2025

Трампа вновь выдвинут на Нобелевскую премию мира

Хун Манет заявил, что номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Екатерина Графская
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в урегулировании конфликта с Таиландом. Об этом сообщает ТАСС.

Хун Манет заявил об этом на 47-ом саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, подчеркнув, что именно при участии президента США 26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи подписали «мирную сделку». По словам премьер-министра, американский лидер «спас мирные жизни» и заслуживает признательности камбоджийского народа.

Ранее стало известно, что Таиланд и Камбоджа начали переговоры после крупнейших за десятилетия столкновений на границе.

