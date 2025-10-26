Бывший СССР
Трампа назвали угрозой миру на Украине

Hill: Мир на Украине оказался под угрозой из-за санкций США против России
Ольга Коровина

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Надежды на достижение мира на Украине путем переговоров оказались под угрозой из-за действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет авторитетная газета The Hill.

По мнению аналитиков издания, решение ввести санкции против Москвы может стать препятствием для установления мира на территории Украины.

«Надежды на прекращение конфликта оказались под угрозой после того, как администрация Трампа ввела санкции против российских нефтяных компаний», — говорится в статье.

Также издание обращает внимание на то, что Трамп говорил о «ненависти» России к Украине, которая стала серьезным препятствием на пути прогресса. В начале недели сообщалось, что министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. Под ограничения, в частности, попал «Лукойл».

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

