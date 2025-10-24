Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 24 октября 2025Мир

Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

Sky News: Макрон назвал новые антироссийские санкции США поворотным моментом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Новые антироссийские санкции США стали поворотным моментом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России», — сказал глава Пятой республики.

Макрон также подчеркнул необходимость для входящих в «коалицию желающих» стран увеличить поддержку Украины.

Ранее Макрон на своей странице в соцсети Х призвал Запад усилить давление на Россию ради скорейшего окончания конфликта на Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости