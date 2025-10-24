Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

Sky News: Макрон назвал новые антироссийские санкции США поворотным моментом

Новые антироссийские санкции США стали поворотным моментом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует британский канал Sky News.

«Американские санкции являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России», — сказал глава Пятой республики.

Макрон также подчеркнул необходимость для входящих в «коалицию желающих» стран увеличить поддержку Украины.

Ранее Макрон на своей странице в соцсети Х призвал Запад усилить давление на Россию ради скорейшего окончания конфликта на Украине.