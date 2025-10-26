Тропический шторм в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Мелисса» в Атлантическом океане набрал силу урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает ТАСС.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами уточнил, что ураган движется на северо-запад со скоростью два километра в час. Максимальная скорость ветра составляет 33 метра в секунду. В Ямайке и на Гаити объявили штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что первая половина 2025 года стала самой дорогой по климатическим катастрофам в США. За первые полгода произошло 14 чрезвычайных событий, каждое из которых нанесло ущерб на сумму свыше миллиарда долларов, а общий ущерб составил около 101,4 миллиарда долларов.