Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 26 октября 2025Мир

Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

País: Более 50 тысяч человек вышли на митинг в Валенсии из-за наводнения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Валенсии на митинг собралось более 50 тысяч человек, протестующих против последствий прошлогоднего наводнения, которое унесло жизни 229 человек. Об этом сообщает газета El País.

Участники протеста настаивают на отставке президента женералитата Карлоса Мазона. Это связано с недовольством жителей тем, как местные власти справились с последствиями стихийного бедствия.

Ранее по меньшей мере четыре тысячи человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Участником протестной акции также стала зампредседателя фракции социал-демократов Вибке Эсдар. На выходных протесты в немецких городах должны продолжиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

    В российском городе водитель вылетел на красный свет и протаранил другую машину

    В Госдуме раскрыли подробности субсидий на покупку квартир

    На Западе высказались о давлении США на Россию

    Военный эксперт высказался об использовании Tomahawk

    Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

    Назван способ вдвое увеличить важную часть пенсии

    Историк раскрыл условия для отказа от поддержки Киева

    Участников массовой драки между мигрантами привлекут к ответственности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости