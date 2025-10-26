Тысячи человек в Валенсии вышли на митинг из-за наводнения

País: Более 50 тысяч человек вышли на митинг в Валенсии из-за наводнения

В Валенсии на митинг собралось более 50 тысяч человек, протестующих против последствий прошлогоднего наводнения, которое унесло жизни 229 человек. Об этом сообщает газета El País.

Участники протеста настаивают на отставке президента женералитата Карлоса Мазона. Это связано с недовольством жителей тем, как местные власти справились с последствиями стихийного бедствия.

Ранее по меньшей мере четыре тысячи человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Участником протестной акции также стала зампредседателя фракции социал-демократов Вибке Эсдар. На выходных протесты в немецких городах должны продолжиться.