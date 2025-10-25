Мир
13:50, 25 октября 2025Мир

Тысячи людей в Германии вышли на митинг из-за слов Мерца

4 тысячи человек вышли на митинг в Германии после слов Мерца о миграции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

По меньшей мере четыре тысячи человек вышли на демонстрацию в немецком городе Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По данным Bild, причиной стали высказывания канцлера Фридриха Мерца о миграции.

Горожане вышли на улицу вечером 24 октября. «Билефельдский альянс против правых» призвал людей к данному протесту под девизом «Мы и есть городской облик!». Все это — отсылка к недавним заявлениям Мерца о городском облике и миграционной политике Германии.

Участником протестной акции также стала зампредседателя фракции социал-демократов Вибке Эсдар. На выходных протесты в немецких городах должны продолжиться.

Недавно канцлер Германии сделал заявление, будучи на пресс-конференции в Потсдаме. Фридрих Мерц отметил, что власти работают над миграционной сферой, постоянно улучшая ее. При этом, по его мнению, проблема миграции все еще остается, и видно ее в «облике германских городов».

Высказывание канцлера вызвало шквал критики со стороны как оппозиционных политиков, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. В итоге слова Мерца сочли расистскими.

Миграционную политику европейских стран критиковал и президент США Дональд Трамп. В частности, он напомнил о желании мэра Лондона Садика Хана «перейти на законы шариата».

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес сделал полярное заявление насчет мигрантов. Он отметил, что Европейский союз (ЕС) ждет экономическая стагнация без притока новых людей.

