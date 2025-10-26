У признанного годным к службе украинца случился приступ в ТЦК

В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате

В Одессе принудительно мобилизованный украинец не выжил в военкомате. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в территориальный центр комплектования (ТЦК) поступил мобилизованный Роман Сопин, который прошел медкомиссию и был признан годным. После этого его родственникам сообщили, что у мужчины черепно-мозговая травма и необходимо сделать операцию. Но он впал в кому. Травма, полученная пострадавшим, оказалась несовместима с жизнью.

В ТЦК сказали, что у мобилизованного случился эпилептический приступ. В результате он упал и ударился головой.

Ранее сообщалось, что мобилизованного украинца нашли избитым после отправки в часть.