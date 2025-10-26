Бывший СССР
Военный эксперт высказался об использовании Tomahawk

Военный эксперт Марочко: США не передадут Киеву опыт управления Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

США не передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможность самостоятельно применять крылатые ракеты Tomahawk, американские инструкторы будут давать разрешения на нанесение ударов по территории РФ по примеру атак из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, эти ракеты стоят на вооружении стран НАТО. «Будут присутствовать кураторы, которые, по сути, и будут отдавать приказы, разрешение на нанесение ударов», — подчеркнул он.

Марочко добавил: в случае использования Tomahawk, США будут замешаны в ударах по территории РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет учить другие страны, как использовать ракеты Tomahawk.

    Все новости