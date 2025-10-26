Журналист Боуз: ВСУ в Купянске находятся в безвыходном положении

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал успехи Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Боуза, ВСУ в Купянске находятся в безвыходном положении.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский пьет игристое вино за границей, отметил он. Журналист добавил, что такое поведение украинского лидера на фоне неудач армии его страны является оскорбительным.

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о продвижении войск в зоне спецоперации. По его словам, после окружения Купянска группировка украинских солдат оказалась заблокирована.