В России назвали истерику ЕС причиной паузы в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал военную истерику Евросоюза (ЕС) причиной паузы в переговорах по Украине. Об этом он рассказал в эфире «Россия 1», его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента в интервью журналисту Павлу Зарубину высказался по поводу санкций против «Лукойла» и других крупнейших российских нефтяных компаний. Песков назвал новые санкции недружественным шагом по отношению к России.