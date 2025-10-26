Россия
Песков высказался о санкциях против российских нефтяных компаний

Песков назвал недружественным шагом санкции против «Лукойла»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину высказался по поводу санкций против «Лукойла» и других крупнейших российских нефтяных компаний. Его слова передают «Вести».

Песков назвал новые санкции недружественным шагом по отношению к России. Москва тем временем, по его словам, напротив, хочет наладить диалог со всеми странами, в том числе и с США.

Россия, продолжил государственный деятель, должна ориентироваться исключительно на собственные интересы. Санкции, считает он, только навредили перспективам реанимации отношений между Западом и Москвой. Однако, несмотря на это, Россия не должна отказываться от выстраивания дружественного диалога, заключил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал введенные им против России санкции. Он убежден, что новые ограничения являются эффективными.

