20:21, 26 октября 2025Мир

В России прокомментировали призывы к прекращению огня на Украине

Лавров усмотрел в призывах прекратить огонь на Украине попытку выиграть время
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы прекратить огонь на Украине. Об этом он высказался в ходе интервью для YouTube-канала «Ультраханг».

Лавров усмотрел в этих призывах попытку выиграть время. Он убежден, что именно так размышляет президент Украины Владимир Зеленский.

По словам государственного деятеля, эта логика укрепилась в голове украинского лидера очень глубоко. Причем она является абсолютно очевидной для любого объективного наблюдателя, заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров высказался по поводу целей России на Украине. Он убежден, что необходимо спасти людей, являющихся частью русской культуры, от нацистского режима.

