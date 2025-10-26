Россия
08:30, 26 октября 2025Россия

В России утвердили новые правила медосмотров для детей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров для детей, об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до 2031 года. Среди изменений — перенос возраста осмотров у невролога и стоматолога, а также более ранняя оценка репродуктивного здоровья.

Прежде первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и андролога-уролога для мальчиков проходил в три года, потом в шесть лет, и с 14 лет ежегодно. Согласно новым правилам, первый осмотр смещается на шесть лет, а возраст начала ежегодных осмотров снижается до 13 лет.

Первый медосмотр у педиатра, детского хирурга и офтальмолога будет проводиться в возрасте одного месяца, ранее необходимо было пройти невролога и стоматолога. Теперь невролог будет проводить первый прием в три месяца, а стоматолог — в год. Новый порядок предусматривает, что осмотр педиатра может проводиться участковым врачом и врачом общей практики.

В конце сентября сообщалось, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования. Согласно проекту, главы регионов смогут убрать из системы независимые страховые компании и отдать их функции территориальным фондам ОМС.

    Все новости