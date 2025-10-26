Россия
17:14, 26 октября 2025Россия

В российском городе жильцы дома пожаловались на запах «элитных духов»

В Петербурге жильцы страдают от едкого запаха, проникающего через вентиляцию
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Afanasiev Andrii / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге в жилом доме на проспекте Стачек, 124 уже больше года продолжается странная «зловонная война». Жильцы жалуются на едкий запах, который проникает в квартиры через вентиляцию, а соседи уверяют, что это всего лишь их духи от Tom Ford, которыми они пользуются по утрам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам жильцов, запах смешивается с бытовой химией и другими неприятными ароматами, из-за чего в квартирах невозможно находиться. Особенно страдает одна из пенсионерок: она вынесла ведро на балкон и пользуется им вместо туалета, так как при входе в ванную у нее начинаются головокружение и тошнота.

Жильцы направляли жалобы в Роспотребнадзор, МЧС и даже обращались к участковому, однако причина стойкого запаха так и не установлена. По словам соседей, «флакончик Tom Ford» все еще не закончился.

Ранее стало известно, что жильцы дома в Екатеринбурге подняли панику из-за возвращения соседа-педофила домой.

