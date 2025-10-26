В российском регионе объявлена авиационная опасность

В Курской области объявлена авиационная опасность

Авиационная опасность объявлена в Курской области в 11:17 по московскому времени. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале оперштаба региона.

«Авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под мощным обстрелом со стороны украинской армии оказался другой приграничный регион. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины выпустили около 40 дронов в сторону Белгорода и Белгородского района за минувшие сутки.