В Японии назвали последствие политики Европы против России

Историк Танака: Европа лишится конкурентоспособности из-за политики против РФ
Страны Западной Европы утратят свое влияние из-за политики, направленной против России. Такое последствие конфронтации с Москвой назвал японский историк Такэюки Танака в интервью РИА Новости.

«Конкурентоспособность России, ее инфраструктура и другие области растут, а при ухудшении отношений с Россией страны Западной Европы неминуемо будут терять свою силу и конкурентоспособность», — сказал он.

По его словам, то же самое относится и к Японии.

Ранее Танака заявил, что почти половина японцев тайно поддерживает Россию в конфликте с Украиной. «В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина», — подчеркнул он.

