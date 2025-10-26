Мир
Историк рассказал о поддержке японцами России в конфликте с Украиной

Историк Танака: Почти половина японцев поддерживает РФ в конфликте с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Почти половина японцев тайно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, заявил японский историк Такэюки Танака. Об этом пишет РИА Новости.

«В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина», — подчеркнул он.

13 сентября стало известно, что Украина получит 246 миллионов долларов от Японии в рамках инициативы Всемирного банка по оказанию финансовой помощи.

26 июня Япония профинансировала две новые поставки оборудования для работы Украины в сфере ядерной безопасности.

