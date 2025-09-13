Украина получит сотни миллионов долларов от Японии

Украина получит 246 миллионов долларов от Японии на фискальное управление

Украина получит 246 миллионов долларов от Японии в рамках инициативы Всемирного банка по оказанию финансовой помощи. Об этом сообщает украинский Минфин на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Средства пойдут на поддержку фискального управления и будут переданы в кредит.

Уточняется, что общая цель проекта — поддержка намерений правительства Украины создать эффективную систему управления государственными инвестициями в условиях восстановления страны после конфликта.

26 июня Япония профинансировала две новые поставки оборудования для работы Украины в сфере ядерной безопасности. Их осуществило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В организации уточнили, что после осуществления оплаченных азиатским государством поставок их общее число достигло 142.