Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по ветрогенераторам, обеспечивающим энергией объекты украинской армии в районе Краматорска, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют промышленные ветрогенераторы на окраине Краматорска для питания и маскировки радиолокационного оборудования. «Горит уже третий ветрогенератор», — подчеркнул источник.

В результате потери ветрогенераторов было нарушено радиолокационное покрытие на территории под контролем ВСУ на участке Краматорск-Славянск.

Российские «Искандеры» в ночь на 25 октября нанесли мощный удар по Киеву.