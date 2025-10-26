Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:38, 26 октября 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

Армия России нанесла серию ударов по ветрогенераторам в Краматорске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по ветрогенераторам, обеспечивающим энергией объекты украинской армии в районе Краматорска, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют промышленные ветрогенераторы на окраине Краматорска для питания и маскировки радиолокационного оборудования. «Горит уже третий ветрогенератор», — подчеркнул источник.

В результате потери ветрогенераторов было нарушено радиолокационное покрытие на территории под контролем ВСУ на участке Краматорск-Славянск.

Российские «Искандеры» в ночь на 25 октября нанесли мощный удар по Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Трампа заподозрили в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото

    Экс-депутат Рады рассказала о «мясниках» в украинской армии

    Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

    ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов

    Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

    Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

    Украинцам предрекли трудности с отоплением этой зимой

    Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости