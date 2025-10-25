Бывший СССР
12:18, 25 октября 2025

Российские «Искандеры» нанесли мощный удар по объектам в Киеве

MK.RU: Российские «Искандеры» в ночь на 25 октября нанесли мощный удар по Киеву
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Российские военные, используя оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», нанесли мощный удар по объектам в Киеве. Об этом пишет MK.RU.

Сообщается, что в ночь на 25 октября Российская армия нанесла удар как минимум по одной из тепловых электростанций Киева. Сначала украинские информационные ресурсы написали, что при атаке использовались ракеты комплекса «Орешник», но позднее появилась информация, что это были комплексы «Искандер».

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал, что ответ России на возможные удары Вооруженных сил Украины вглубь страны может состоять из нескольких этапов. По его словам, один из них предполагает применение ядерного оружия.

Перед этим президент России Владимир Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk вглубь страны. Он также подчеркнул, что диалог лучше, чем конфронтация, споры или война.

    Все новости