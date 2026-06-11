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Силовые структуры
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12:41, 11 июня 2026Силовые структуры

Разыскиваемый с 2004 года вор в законе попался в руки российских силовиков

В Петербурге суд арестовал вора в законе Юсуфа Бакинского
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал Юсифа Наруддина оглы Алиева (известного также как Руслан Нураддинович Велиев), который разыскивается Баку с 2004 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет под стражей до 18 июля. Алиев разыскивается за бандитизм, незаконное лишение свободы, разбой, незаконный оборот оружия. В Азербайджане он заочно арестован с 1 мая 2004 года. В суде сообщили, что на территории России иностранец был без законных оснований, потому что в стране у него нет регистрации, семьи и работы. Препятствий для выдачи в Азербайджан нет. Сам он против ареста возражал, заявив, что ни от кого не скрывался.

По данным азербайджанских властей, в августе 1994 года в Баку в составе банды он участвовал в похищении человека, которого держали трое суток и истязали, вымогая у родственников выкуп в размере 182 тысяч долларов США. 22 февраля 1995 года фигурант участвовал в нападении и похищении еще одного человека. Действуя по разработанной схеме, злоумышленники держали похищенного четверо суток и требовали выкуп 150 тысяч долларов США.

Как сообщает kp.ru, у Алеева есть статус вора в законе и прозвище Юсуф Бакинский. Журналисты отмечают, что Алиева уже задерживали в марте 2009 года на сходке авторитетов в одном из ресторанов Москвы.

Ранее в Дагестане суд арестовал местного жителя, который был наделен статусом «положенца» по указанию вора в законе Шамиля Магомедова, известного в криминальных кругах как Шамиль Смолянский.

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