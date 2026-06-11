В России высказались об ответе за удар ВСУ по Краснодару

Депутат Колесник: Украина понесет тяжелые потери за удары по мирному населению

Россия будет наносить точечные и массированные удары за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

В Краснодаре оказался поврежден фасад в многоэтажке и выбиты стекла после попадания украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Будут наноситься и точечные, и массированные удары в зависимости от целесообразности. Потери понесут тяжелые за удары по мирному населению. У нас в этом отношении очень четко все поставлено. Нанесен ущерб будет не только войскам, но и всей инфраструктуре, не только связанной с военно-промышленным комплексом. У них инфраструктура взаимоувязана — и гражданская, и военная. Поэтому страдает и гражданское население Украины от того, что вся инфраструктура военно-промышленного комплекса неразрывно связана с гражданской», — сказал Колесник.

По словам парламентария, каждый, кто принимал участие в ударах по мирному населению, понесет персональную ответственность.

«Военно-следственный комитет и военная прокуратура все четко просматривают, все цепочки участников этой истории. Оно же все записывается, фиксируется. Не только будут отвечать под ударами, но и персональную ответственность [понесет] каждый, кто принимал в этом участие», — добавил Колесник.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее рассказал, что в результате украинской атаки по многоэтажному дому в Краснодаре два человека пострадали. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, ночью атаке беспилотников подвергся Северский район Краснодарского края, там были повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. По всему региону объявлена беспилотная опасность.