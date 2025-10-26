Во Франции ограбление Лувра рассмотрели как унижение

NBC: Во Франции ограбление Лувра рассматривается как национальное унижение

Ограбление парижского музея Лувр рассматривается в некоторых кругах во Франции как национальное унижение. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что французские граждане склонны гордо демонстрировать историю и культуру. Однако данное дело выявило серьезные недостатки в системе безопасности и ранило гордость французов.

Ранее газета The New York Times заявила, что ограбление парижского Лувра стало «вишенкой на торте» проблем президента Франции Эммануэля Макрона.

19 октября неизвестные проникли в Лувр. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Из-за ограбления 19 октября Лувр понес ущерб в размере 88 миллионов евро.