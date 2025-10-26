Украинцы выставили на продажу военную экипировку Нидерландов через интернет

Украинцы предлагают на доске объявлений голландское военное снаряжение, такое как одежда, комплект подсумков и даже швейный набор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные анализа данных социальных сетей.

На сайте объявлений в Украине выставлена на продажу голландская военная экипировка. К примеру, сумка для противогаза стоит 150 гривен (около 290 рублей), а комплект подсумков — 140 гривен (примерно 272 рубля). В одном из объявлений продавец особо отмечает, что вещь «применяется военнослужащими Нидерландов».

Кроме того, предлагается швейный набор для ремонта одежды по цене 60 гривен (около 116 рублей). Продавец заверяет, что товар подлинный, но уточняет, что эмблемы срезаны со всех чехлов.

К тому же, на украинской платформе объявлений можно найти термобрюки из голландской армии. Один из продавцов подчеркивает, что эта вещь подлинная и сделана из антибактериального полиэстера. Брюки предлагаются в размерах S, XL и XXL. Стоимость колеблется от 200 гривен (примерно 390 рублей) до 350 гривен (около 680 рублей) за пару.

Ранее министр обороны Нидерландов заявил, что страна поддержит поставку Киеву американских ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь России.