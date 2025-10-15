Мир
11:09, 15 октября 2025Мир

Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

Брекелманс: Нидерланды поддержат поставку Tomahawk Украине для ударов вглубь РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms via Reuters

Нидерланды поддержат поставку Киеву американских ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс, передает Ruptly.

«Это зависит от США. Но если США решат предоставить ракеты Tomahawk, мы это определенно поддержим», — отметил Брекелманс.

Он напомнил, что Нидерланды «всегда говорили, что поддерживают украинские удары вглубь территории» России, и не ставили никаких ограничений по километражу и типу применяемых ракет.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что 15 октября США сделают «крупное объявление» по военной помощи Украине.

