Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 26 октября 2025Россия

Володин рассказал об испытаниях ракеты «Буревестник»

Володин: Крылатая ракета «Буревестник» укрепит обороноспособность России
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ходе испытаний крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» провела в воздухе почти 15 часов и преодолела 14 тысяч километров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Мах, подчеркнув, что это «не предельные показатели».

Политик поздравил всех, кто принимал участие в разработке и испытаниях ракеты. По словам Володина, «Буревестник» не имеет аналогов в мире и он позволит укрепить обороноспособность России, защитить ее независимость и «обеспечить соблюдение принципа равной и неделимой безопасности в мире».

Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее «уникальным изделием». Военный эксперт Юрий Кнуто назвал «Буревестник» «оружием Судного дня».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой 2025 года

    Конгрессвумен Луна прокомментировала результаты встречи с Дмитриевым

    В России анонсировали встречу депутатов Госдумы с конгрессменами из США

    Умер актер «Мастерской Петра Фоменко» Геннадий Назаров

    В Польше назвали преимущество России перед Западом

    Врач посоветовала несколько помогающих лучше спать продуктов для ужина

    Подтвердились слухи о романе Кэти Перри с известным политиком

    Обсуждение строительства тоннеля между Россией и США продолжится

    В российском городе жильцы дома пожаловались на запах «элитных духов»

    Выбор Путиным формы одежды для встречи с Герасимовым объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости