Володин рассказал об испытаниях ракеты «Буревестник»

Володин: Крылатая ракета «Буревестник» укрепит обороноспособность России

В ходе испытаний крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» провела в воздухе почти 15 часов и преодолела 14 тысяч километров. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Мах, подчеркнув, что это «не предельные показатели».

Политик поздравил всех, кто принимал участие в разработке и испытаниях ракеты. По словам Володина, «Буревестник» не имеет аналогов в мире и он позволит укрепить обороноспособность России, защитить ее независимость и «обеспечить соблюдение принципа равной и неделимой безопасности в мире».

Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее «уникальным изделием». Военный эксперт Юрий Кнуто назвал «Буревестник» «оружием Судного дня».