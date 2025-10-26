Врач посоветовала несколько помогающих лучше спать продуктов для ужина

Сомнолог Бонадыкова: Яйца и молоко на ужин помогут быстрее заснуть

Рацион вечером влияет не только на пищеварение, но и на качество сна, уверяет сомнолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова. О том, какие продукты нужно включить в меню ужина, чтобы быстрее уснуть, она рассказала «Ленте.ру».

Бонадыкова посоветовала на ужин есть продукты, содержащие триптофан, — аминокислоту, участвующую в выработке гормона сна мелатонина. К ним врач отнесла индейку, рыбу, яйца, молоко, овсянку и цельнозерновой хлеб. «Сложные углеводы помогают триптофану лучше усваиваться», — уточнила она.

Также, по словам сомнолога, вечером полезно съесть немного зелени или орехов, поскольку содержащийся в них магний снижает тревожность и мышечное напряжение. Напитками, которые помогают лучше уснуть, она назвала травяные чаи: ромашковый, мелиссовый или лавандовый. «Теплое молоко с низким содержанием жира также поможет быстрее заснуть за счет стимуляции выработки гормонов серотонина и мелатонина», — добавила Бонадыкова.

В то же время от употребления кофе, алкоголя, газированных напитков, крепкого чая и энергетиков она порекомендовала воздержаться, поскольку они возбуждают нервную систему и нарушают фазы сна.

