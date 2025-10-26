Россия
13:12, 26 октября 2025Россия

ВС России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские вооруженные силы нанесли серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В результате работы оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поражены объекты энергетики и железнодорожный состав, использовавшийся для перевозки вооружения и техники в районы боевых действий на Донбассе, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, удары пришлись по цехам по производству и запуску беспилотников дальнего действия, складам с безэкипажными катерами и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Всего поражения нанесены по 147 районам, где противник сосредоточил технику и личный состав.

Ранее стало известно, что Российские войска нанесли серию ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины в Днепропетровской и Черкасской областях.

