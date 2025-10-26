Экс-депутат Рады рассказала о «мясниках» в украинской армии

Экс-депутат Рады Черновол: Командные посты в ВСУ заняли «мясники»

Командные посты в Вооруженных силах Украины заняли, в большинстве своем, откровенные «мясники», заявила бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол, об этом пишет издание «Страна».

По ее словам, дела в украинской армии обстоят плачевно, так как командуют ВСУ те, кому совершенно не жаль обычных солдат.

«Проблема в том, что у нас постепенно за все четыре года карьеру в армии делали мясники. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами. У них солдаты стали ресурсом», — подчеркнула она.

По мнению экс-депутата, для такого командования важно выполнить приказ и выслужиться перед начальством.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ превратило спецназ из элитных войск в пушечное мясо.