ВСУ нанесли повторный удар по российскому региону

SHOT: ВСУ попытались второй раз атаковать дамбу Белгородского водохранилища

ВСУ во второй раз попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. О нанесении удара по российскому региону сообщил Telegram-канал SHOT.

Утверждается, что украинская армия нанесла повторный удар по объекту около одного часа назад. В атаке принимали участие беспилотные летательные аппараты типа «Дартс».

Местные жители рассказали, что они слышали взрыв. Кроме того, они утверждают, что после атаки на Белгородское водохранилище в домах задрожали окна, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после первого удара ВСУ в Белгородской области оказались затоплены огороды. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.