Зеленский сообщил о решении по истребителям Mirage

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cody Froggatt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина получит от Франции и Великобритании дополнительные истребители Mirage. Об этом решении сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Лондон и дальше будет помогать Киеву с противовоздушной обороной, включая передачу ракет и производство дронов-перехватчиков.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев оценил способность обещанных Киеву французских самолетов Mirage помочь Киеву достичь перевеса на поле боя. «Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут», — считает он.

