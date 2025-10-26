Зеленский сообщил о решении по истребителям Mirage

Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage

Украина получит от Франции и Великобритании дополнительные истребители Mirage. Об этом решении сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Отдельно хочу поблагодарить Британию и Францию. Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракетах для ПВО», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Лондон и дальше будет помогать Киеву с противовоздушной обороной, включая передачу ракет и производство дронов-перехватчиков.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев оценил способность обещанных Киеву французских самолетов Mirage помочь Киеву достичь перевеса на поле боя. «Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут», — считает он.