Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:05, 25 октября 2025Россия

В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

Депутат Ивлев: Поставка Францией Mirage не даст ВСУ перевеса на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости оценил способность обещанных Киеву французских самолетов Mirage помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) достичь перевеса на поле боя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage, параллельно призвав «усилить давление» на Россию.

Депутат отметил, что снятый с вооружения 40-летний Mirage-2000 и устаревшая зенитная ракета хорошо видны на экранах локаторов российских зенитно-ракетных комплексов и истребителей. Характеристики этих вооружений известны, меры противодействия выработаны.

«Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут», — подчеркнул Ивлев.

Он добавил, что французские военные, которые будут готовить полеты, станут законной целью для России. Парламентарий предупредил об этом Макрона, посоветовав ему уточнить у своих сограждан, готовы ли они к такому исходу.

Ранее планы Макрона раскритиковал французский политик Флориан Филиппо. Он указал, что слова президента Франции об Украине свидетельствуют о его желании продолжать вооруженный конфликт, а не искать меры его скорейшего завершения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    В Евросоюзе признали неготовность к изъятию российских активов

    В Москве завели уголовное дело после массовой драки мигрантов с палками и лопатами

    В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

    Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

    В российском городе четыре ребенка пострадали при ДТП с автобусом

    Дмитриев привез в США конфеты с цитатами Путина

    Трамп обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта российской нефти

    Россиянин поставил на андердога и выиграл 3,7 миллиона рублей

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости