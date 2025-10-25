В России оценили способность обещанных Киеву французских самолетов помочь ВСУ

Депутат Ивлев: Поставка Францией Mirage не даст ВСУ перевеса на поле боя

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости оценил способность обещанных Киеву французских самолетов Mirage помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) достичь перевеса на поле боя.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage, параллельно призвав «усилить давление» на Россию.

Депутат отметил, что снятый с вооружения 40-летний Mirage-2000 и устаревшая зенитная ракета хорошо видны на экранах локаторов российских зенитно-ракетных комплексов и истребителей. Характеристики этих вооружений известны, меры противодействия выработаны.

«Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут», — подчеркнул Ивлев.

Он добавил, что французские военные, которые будут готовить полеты, станут законной целью для России. Парламентарий предупредил об этом Макрона, посоветовав ему уточнить у своих сограждан, готовы ли они к такому исходу.

Ранее планы Макрона раскритиковал французский политик Флориан Филиппо. Он указал, что слова президента Франции об Украине свидетельствуют о его желании продолжать вооруженный конфликт, а не искать меры его скорейшего завершения.

