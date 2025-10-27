В России признали невозможность отмены санкций

Вице-премьер России Оверчук призвал оставить иллюзии по поводу отмены санкций

Россия живет под санкциями, наверное, уже последние 125 лет, поэтому не стоит строить свои планы исходя из их возможной отмены. Таким образом вице-премьер Алексей Оверчук ответил на вопрос, связана ли активность страны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с западными санкциями, передает РИА Новости.

«Санкции всегда существовали, и у нас нет иллюзий насчет того, что их когда-нибудь отменят. Но у нас есть торгово-экономические отношения — мы их поддерживаем и развиваем», — указал он.

По словам чиновника, санкции — это просто данность, как климат, они всегда есть. Поэтому, подчеркнул он, Россия работает над улучшением связей между странами, регионами и интеграционными объединениями, в числе которых есть и АСЕАН.

После распада СССР Россия столкнулась с двумя волнами санкционного давления. Первая пришлась на 2014 год и была связана с присоединением Крыма, а вторая — на 2022 год после начала боевых действий на Украине. На фоне прихода на пост президента США Дональда Трампа Москва рассчитывала на смягчение позиции Вашингтона и постепенное ослабление санкционного давления за счет переговоров между странами.

Однако на прошлой неделе Трамп выразил разочарование результатами общения стран в последние полгода и ужесточил санкционный режим, ударив по крупнейшим российским нефтяным компаниям. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, в Вашингтоне не обращают внимания на заявления Москвы о нечувствительности к ограничительным мерам и полагают, что постепенно проблемы в экономике приведут ее за стол переговоров.