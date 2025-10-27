Ценности
«Ангел» Victoria's Secret снялась в ультракороткой юбке

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в ультракороткой юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @realbarbarapalvin

Венгерская топ-модель Барбара Палвин снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в аккаунте ее подруги Софии Грейвс в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя «ангел» Victoria's Secret была запечатлена у стеллажа с вином в белом наряде, состоящем из укороченной кофточки с расклешенными рукавами и ультракороткой юбки.

Помимо этого, звезда надела серебристый корсет, оголяющий тело. Ее образ дополнили туфли на каблуке. В то же время подруга знаменитости предстала в красном мини-платье без бретелей.

Ранее в октябре Палвин прошлась по улице без штанов. Топ-модель позировала на снимках в черном блестящем боди с глубоким декольте.

.
    Все новости