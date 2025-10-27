Автокран срезал крышу автомобиля в российском регионе и устроил смертельное ДТП

На Камчатке двое сотрудников детской поликлинике не выжили в ДТП с автокраном

В Петропавловске-Камчатском сотрудники детской поликлиники не выжили в аварии с автокраном, который срезал крышу автомобиля, где они находились. Об этом сообщил глава Минздраа Камчатки Олег Мельников в Telegram-канале.

Сегодня утром в серьезном ДТП с автокраном погибли наши коллеги — врач-педиатр и водитель детской поликлиники N1. Еще один человек госпитализирован в реанимацию, сейчас врачи делают все возможное для его спасения Олег Мельников министр здравоохранения Камчатки

Мельников выразил соболезнования родным и близким жертв ДТП. Других данных о ситуации он не привел. Как уточнили РИА Новости в краевом Минздраве, стрела выезжавшего на дорогу автокрана оказалась в поднятом положении над полосой — когда кран врезался во внедорожник с сотрудниками поликлиники, у машины сорвало заднюю крышу и заднюю дверь, фрагмент последней остался висеть на конструкции крана.

Ранее в Замоскворечье в Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и опрокинулась. Предварительно, пострадал водитель скорой.