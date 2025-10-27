Путешествия
07:48, 28 октября 2025Путешествия

Блогерша побывала в стране Латинской Америки и раскрыла истинное мнение местных о России

Зарина Дзагоева
СюжетНаселение России:

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Панаме и раскрыла истинное мнение местных жителей о своей родине. Этим она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что панамцы с восторгом и ужасом реагируют на то, что она родом из России. Она также объяснила, что у местного населения большой известностью пользуется российский президент Владимир Путин, которого они считают умным и сильным. «Панамцы произносят его имя с особым уважением», — объяснила Ершова.

Кроме того, местные очень сочувствуют россиянам в связи с сильными морозами зимой. «Панамцы считают, что если температура опускается ниже плюс 20 — это катастрофа», — добавила она.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на «токсичных русских», которые живут за границей. По словам Ершовой, в эмиграции они часто испытывают чувство утраты, ностальгии и одиночества.

    Все новости