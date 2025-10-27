Блогерше вынесли приговор за скандальное видео с российским паспортом

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогершу Александру Мароти к двум годам за видео с сожжением российского паспорта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Отбывать наказание девушка будет в колонии-поселении. Установлено, что в июне она записала в квартире видео, как сжигает свой паспорт. Свои действия она сопровождала матом и позитивной оценкой своих действий. Она также заявила, что надеется, что к ней приедут за это.
Позже блогерша объяснила свой поступок тем, что сильно устала от работы официанткой.
Мароти признала вину в суде.
